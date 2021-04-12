В Раде проведут внеочередное заседание: обнародована повестка дня

Верховная Рада Украины соберется 13 апреля на внеочередное заседание, которое, в частности, будет посвящено льготным тарифам на электроэнергию, а также отмене государственной итоговой аттестации и введению админответственности за нарушение самоизоляции.

Рассмотрение перечня вопросов начнется в 16:30. Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Дмитрий Разумков, сообщается на сайте ВРУ.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение № 82 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва. В связи с требованием 153 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины…", – сказано в сообщении.

Так, на заседании рассмотрят:

проекты постановлений о неотложных мерах по обеспечению необходимой профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом (№ 4042);

о принятии неотложных мер о возвращении льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч (№ 4590);

об обращениях в Кабинет Министров Украины об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители (№ 4609);

о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа (№ 4587);

законопроект о внесении изменений в законы об урегулировании отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей (№ 4576).

Повестка дня внеочередного заседания в парламенте.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина уточнила, что в 17:30 начнется рассмотрение еще 12 вопросов.

Среди них:

отмена обязательной государственной итоговой аттестации в формате ВНО для выпускников школ (№5014);

о военном погребальном ритуале (№ 4636-1);

пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания или травмы (№ 5187-1);

о защите украинцев, у которых есть долги по валютным кредитам (№4475, №4398, №4399);

штрафы для тех, кто нарушает правила самоизоляции (№4540);

реализация президентской программы "Доступная ипотека" (№ 5308);

о переносе трансформации санаторных школ на год – до июля 2022 (№ 5138-1);

об ограничении/лишении свободы за недостоверное декларирование и ложь в декларациях (№4651);

усовершенствование процедуры оборонного планирования с учетом опыта государств НАТО и ЕС (№4210);

о старшей школе (№ 4629-1).

Дополнительные вопросы, которые рассмотрят в Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардепы из фракции "Голос" инициировали сбор подписей для приглашения в Верховную Раду главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, чтобы заслушать его доклад.