В 'Голосе' объяснили, что поменяло решение нардепов о Революции Достоинства

Постановление №2739 о заявлении Верховной Рады в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и Революции Достоинства – это позиция государства относительно политического и правового определения этих событий. Таким образом страна признает, что это были важные исторические события.

Об этом OBOZREVATEL рассказала народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова, комментируя постановление №2739, которую 17 февраля во время голосования поддержали 295 народных избранников.

"Это, фактически, политическое и правовое определение, что такое Революция Достоинства. Теперь, когда есть позиция законодательного органа страны, очень трудно будет в местных или международных судах доказывать, что Революция Достоинства была, как некоторые говорят, "государственным переворотом" или антигосударственным мятежом, что сейчас пытаются пророссийские силы через суды доказать", – сказала Устинова.

Как отметила депутат партии "Голос", Украина должна была решить этот вопрос гораздо раньше, как, например, это сделал Европейский суд.

"Позиция Европейского суда была еще в 2015 году, когда он признал, что это было историческое событие, которое повлияло на строительство государства, и, соответственно, что это не было мятежом или переворотом. Это должна была сделать и Верховная Рада, чтобы поставить точку в этой правовой и политической дискуссии", – пояснила соавтор документа.

Среди прочего постановление №2739 определяет:

недопустимость промедления с расследованием "дел Майдана";

недопустимость узурпации власти;

потребность политической оценки режима Януковича;

осуждение противоправных действий отдельных милиционеров, военнослужащих, судебных исполнителей, прокуроров, судей.

"Сейчас, когда мы читаем Постановление, что это было историческое событие, что, подчеркиваю, некоторые работники подразделений милиции "Беркут ", судьи или чиновники должны быть притянуты к ответственности, о том, что все "дела Майдана" должны быть доведены до конца. Это дает правовое определение, чем для государства Украины был Майдан", – добавила депутат "Голоса ".

Как писал OBOZREVATEL, парламент принял постановление о заявлении Верховной Рады в связи с седьмой годовщиной начала евромайдан и Революции Достоинства. Таким образом Украина на законодательном уровне определила события 2013 года и 2014-го годов важным этапом государства.