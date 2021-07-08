В ООН впервые приравняли антисемитизм к терроризму: что содержит резолюция

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которая приравнивает антисемитизм к терроризму. В Израиле уже отреагировали на документ.

В резолюции отмечается, что антисемитизм является предпосылкой к террористическим атакам, пишет Mignews. Соответствующий пункт внесен в Глобальную антитеррористическую концепцию.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан подчеркнул, что его страна приветствует такой шаг.

Как говорится в документе, террористы, кроме антисемитизма, "подпитываются расизмом, неонацизмом, исламофобией или антимусульманской нетерпимостью, расовым превосходством, ультранационализмом, ксенофобией, нетерпимостью, связанной с сексуальной ориентацией или гендерной идеологией и женоненавистничеством".

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"Израиль приветствует резолюцию" и был рад видеть ряд проблем, которые мы отметили", – сказал Эрдан во время своего выступления. Его слова приводит The Jerusalem Post.

Доклад канцелярии генсекретаря ООН на эту тему стал седьмым. Его должны были представить еще в 2020 году, но отложили из-за пандемии коронавируса.

"Не все государства-члены (ООН – ред.) рассматривали такие группы, как угрозу международному миру и безопасности в 2020 году, но все больше свидетельств их переходных аспектов выявляется в результате расследований, обмена информацией и сотрудничества между государствами", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 18 июня возобновились обстрелы между ЦАХАЛом и ХАМАСом. Армия обороны Израиля нанесла успешный ракетный удар по сектору, уничтожив склад террористов. На израильской территории сработали сирены – после открытия огня (вероятно, пулеметной очереди) из Газы.