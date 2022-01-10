В Раде предложили расширить полномочия СНБО, связанные с карантином

На сайте украинского парламента появился проект закона, которым народные депутаты предложили расширить полномочия Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности это касается вопросов, связанных с введением на территории Украины карантина.

Речь идет о законопроекте№6508, он был зарегистрирован в Верховной Раде 6 января. Авторами выступили более 20 парламентариев, сейчас он направлен на рассмотрение комитета по вопросам здоровья нации.

Так, нардепы предложили согласовывать с СНБО решения, когда карантин планируют установить сразу более чем в шести областях. Как говорится в проекте закона, вводится карантин Кабинетом министров по согласованию с СНБО. Таким образом, предлагается внести изменения в статью 4 закона об СНБО (№ 183), в которой прописаны функции этого органа.

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Также предлагается ввести изменения в статью 29 Закона № 1645, которыми предусматривается, что карантин может быть установлен правительством не более, чем на два месяца. При этом в случае неблагоприятной эпидемической ситуации ограничения могут быть продлены.

Напомним, что в начале декабря в стране были введены новые правила карантина. В первую очередь, существенные изменения затронули "желтую" зону.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине будет продлен до 31 марта 2022 года. До этой даты в стране сохраняются обязательные карантинные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.