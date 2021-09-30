В Раде назвали количество вакцинированных сотрудников: партии похвастаться "успехами" отказались. Эксклюзив

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Политика
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В Раде назвали количество вакцинированных сотрудников: партии похвастаться 'успехами' отказались. Эксклюзив

В Верховной Раде отчитались о количестве вакцинированных от коронавируса сотрудников. В то же время назвать поименно депутатов, которые сделали прививку, там отказались.

Об этом идет речь в официальном письме, направленном на запрос OBOZREVATEL. В парламенте отметили, что по состоянию на 24 сентября хотя бы один укол сделали 848 работников.

"Сообщаем, что большая часть членов депутатской фракции "Голос", в том числе ее глава, вакцинировались от COVID-19. При этом глава партии Я. Железняк публично призывает украинцев вакцинироваться", – ответили нам в партии "Голос".

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Ответ Аппарата Верховной Рады
Ответ Аппарата Верховной Рады

Что же касается других политических сил, то они не стали хвастаться успехами в вакцинации, сославшись на закон "Про доступ к публичной информации". При этом OBOZREVATEL и не аппелировал к законодательству, предвидев ответ партий, – поэтому отправил письмо как информационный запрос.

Ответ партии "Голос"
Ответ партии "Голос"

Отказались назвать количество привитых депутатов представители "Слуги народа", групп "За майбутнє" и "Довіра". Кроме того, пока что мы не получили ответ от партий "ЕС" и "Батькивщина".

Ответ партии "Слуга народа"
Ответ партии "Слуга народа"
Ответ депутатской группы "За майбутнє"
Ответ депутатской группы "За майбутнє"
Ответ депутатской группы "Довіра"

Отметим, что недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что в парламенте вакцинировано от коронавируса менее 50% народных депутатов.

Как сообщалось ранее, спикер парламента Дмитрий Разумков в августе признался, что он не планирует вакцинироваться, поскольку уже переболел COVID-19, и у него выработались антитела. Однако спустя месяц он заболел снова. Как рассказал журналист Алексей Братущак, Разумков фотографировался рядом с нардепами без масок за несколько часов до того, как сообщил о позитивном тесте на коронавирус.

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