В Раде назвали количество вакцинированных сотрудников: партии похвастаться 'успехами' отказались. Эксклюзив

В Верховной Раде отчитались о количестве вакцинированных от коронавируса сотрудников. В то же время назвать поименно депутатов, которые сделали прививку, там отказались.

Об этом идет речь в официальном письме, направленном на запрос OBOZREVATEL. В парламенте отметили, что по состоянию на 24 сентября хотя бы один укол сделали 848 работников.

"Сообщаем, что большая часть членов депутатской фракции "Голос", в том числе ее глава, вакцинировались от COVID-19. При этом глава партии Я. Железняк публично призывает украинцев вакцинироваться", – ответили нам в партии "Голос".

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Что же касается других политических сил, то они не стали хвастаться успехами в вакцинации, сославшись на закон "Про доступ к публичной информации". При этом OBOZREVATEL и не аппелировал к законодательству, предвидев ответ партий, – поэтому отправил письмо как информационный запрос.

Отказались назвать количество привитых депутатов представители "Слуги народа", групп "За майбутнє" и "Довіра". Кроме того, пока что мы не получили ответ от партий "ЕС" и "Батькивщина".

Отметим, что недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что в парламенте вакцинировано от коронавируса менее 50% народных депутатов.

Как сообщалось ранее, спикер парламента Дмитрий Разумков в августе признался, что он не планирует вакцинироваться, поскольку уже переболел COVID-19, и у него выработались антитела. Однако спустя месяц он заболел снова. Как рассказал журналист Алексей Братущак, Разумков фотографировался рядом с нардепами без масок за несколько часов до того, как сообщил о позитивном тесте на коронавирус.