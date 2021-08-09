В президентском рейтинге лидируют Зеленский и Порошенко, другие существенно отстают – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 18,6% от всех опрошенных избирателей. За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 13,7%.

Таковы результаты опроса социологической компании SOCIS, проведенного с 29 июля по 3 августа 2021 года. Кроме того, "ОПЗЖ" поддерживают 11,5%, партию "Батьківщина" – 7,6%, "Сила и Честь" – 5,7%.

На выборах Президента Украины 19,5% от всех опрошенных отдали бы свои голоса за Владимира Зеленского. 14,3% готовы поддержать Петра Порошенко.

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Другие кандидаты существенно отстают. Примерно равные позиции имеют Юрий Бойко (6,7%), Юлия Тимошенко (6,7%), Игорь Смешко (6,7%).

Исследование проводилось с 29 июля по 3 августа 2021 года методом телефонного опроса САТІ. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов.