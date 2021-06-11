В Польше назвали ошибкой Байдена саммит с Путиным до встречи с Зеленским

Президент США Джо Байден накануне саммита с главой Российской Федерации Владимиром Путиным должен провести встречу с украинским гарантом Владимиром Зеленским. В противном случае будет совершена ошибка очередности, учитывая, что именно Украина страдает от агрессии РФ.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау в комментариях изданию Dziennik Gazeta Prawna. Он пояснил, что американский президент "пытался спасти ситуацию", после того как Украина не была приглашена в качестве специального гостя на саммит НАТО 14 июня в Брюсселе.

"Вашингтон пригласил Зеленского с рабочим визитом, но уже после встречи с Путиным. Между тем порядок должен быть противоположным и стать элементом продуманной политики, а не "операцией по сохранению лица" для международного сообщества. Это ошибка", – пояснил Рау.

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Также глава МИД подчеркнул, что не ожидает от саммита двух президентов в Женеве существенных перемен в украинской политике.

"США не отменят и даже не смягчат санкции, введенные против России, и Путин не изменит своего агрессивного поведения на Донбассе и в Крыму", – заключил политик.

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