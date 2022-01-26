В ПАСЕ предложили изучить вопрос легитимности пребывания Путина на посту президента РФ. Подробности

В ПАСЕ выступили с инициативой проверить легитимность нахождения Владимира Путина на посту президента РФ. Соответствующее обращение поддержали 23 парламентария.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. По его словам, под документом подписались депутаты из Эстонии, Великобритании, Ирландии, Германии, Литвы, Латвии, Азербайджана, Румынии и Украины.

"Вся Европа понимает, кто такой Путин и что с ним нужно заканчивать иметь дело", – отметил нардеп.

Он напомнил, что в июле 2020 года были внесены 206 поправок в Конституцию России, включая обнуляющую сроки президента. После принятия этой поправки Путин может занимать самые высокие государственные посты до 2036 года.

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Ранее Венецианская комиссия уже отмечала, что некоторые поправки противоречат Конституции РФ.

"Учитывая, что в 2024 году в России планируются президентские выборы, ПАСЕ необходимо заслушать доклад для изучения легитимности или нелегитимности обнуления сроков Путина, а также легитимности полномочий будущего президента", – сказал Гончаренко.

Обращение было подано в Секретариат ПАСЕ для вынесения его на рассмотрение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нижняя палата Конгресса США подготовила проект резолюции, согласно которому Вашингтон не будет признавать конституционность Владимира Путина в случае, если он будет баллотироваться на очередной президентский срок после 2024 года.