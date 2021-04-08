В ОП рассказали, решил ли Зеленский баллотироваться на второй срок

Мирослав Семенюк Политика 16:03, 8.04.2021 Обновлено: 16:31, 8.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не определился, будет ли баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Как сказал в эфире "Радио НВ" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, если такое решение будет принято, Зеленский сообщит своей команде и всей Украине.

"Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-то конспиративными мыслями в Telegram-каналах. Решение будет принимать лично президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет не только своей команде, но и вообще населению Украины", – отметил чиновник.

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