В ОП рассказали, решил ли Зеленский баллотироваться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не определился, будет ли баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Как сказал в эфире "Радио НВ" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, если такое решение будет принято, Зеленский сообщит своей команде и всей Украине.

"Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-то конспиративными мыслями в Telegram-каналах. Решение будет принимать лично президент. Когда он его примет, я думаю, что он скажет не только своей команде, но и вообще населению Украины", – отметил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия готов переплыть Босфор и даже сложить депутатские полномочия ради того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский пошел на второй срок.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Зеленский решит, идти ли на второй срок, учитывая мнение украинцев. Он добавил, что для реализации всех планов президента не хватит и четырех каденций.