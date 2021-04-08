В ОП розповіли, чи вирішив Зеленський балотуватися на другий термін

Мирослав Семенюк Політика 16:03, 8.04.2021 Оновлено: 16:31, 8.04.2021

Президент України Володимир Зеленський ще остаточно не визначився, чи балотуватиметься на другий термін 2024 року.

Як сказав в ефірі "Радіо НВ" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, коли таке рішення буде ухвалено, Зеленський повідомить своїй команді і всій Україні.

"Це питання взагалі не вирішене. Можна сказати, воно трохи накручене засобами масової інформації, якимись конспіративними думками в Telegram-каналах. Рішення ухвалюватиме особисто президент. Коли він його ухвалить, я думаю, що він скаже не тільки своїй команді, а й взагалі населенню України", – зазначив чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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