В ОП анонсировали "азиатское турне" Зеленского

Во втором полугодии 2021 года президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить турне по нескольким странам Азии.

Как пишет ZN.ua, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник главы государства Игорь Жовква. По его словам, основными направлениями турне станут Корея, Вьетнам, Таиланд и Сингапур.

Жовква отметил, что Украина в этих странах имеет немало экономических интересов.

"Полноценно должна открыться для Украины Индия – для этого есть все необходимые предпосылки", – добавил он.

Также чиновник подчеркнул, что в этом году наша страна будет открывать новые возможности для продвижения своих интересов в государствах Персидского залива – ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре.

Кроме того, актуальной задачей остается привлечение Китая в реализации отдельных инфраструктурных проектов в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой половине 2021 года в Украину с официальным визитом могут прибыть президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.