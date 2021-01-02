В ОП анонсували "азійське турне" Зеленського

У другому півріччі 2021 року президент України Володимир Зеленський планує здійснити турне кількома країнами Азії.

Як пише ZN.ua, про це повідомив заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква. За його словами, основними напрямками турне стануть Корея, В'єтнам, Таїланд та Сінгапур.

Жовква зазначив, що Україна має в цих країнах чимало економічних інтересів.

"Повноцінно має відкритися для України Індія – для цього є всі необхідні передумови", – додав він.

Також чиновник підкреслив, що цього року наша країна відкриватиме нові можливості для просування своїх інтересів у державах Перської затоки – ОАЕ, Саудівській Аравії й Катарі.

Крім того, актуальним завданням залишиться залучення Китаю до реалізації окремих інфраструктурних проєктів в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першій половині 2021 року до України з офіційним візитом можуть прибути президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.