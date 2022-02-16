В городском совете Одессы депутат от "Партии Шария" Илья Фрейман убрал со столов флаги Украины и выбросил их. На внеочередной сессии горсовета рассматривалось выделение средств на создание территориальной обороны. В полиции относительно инцидента уже начали расследование.

Фрейман стал единственным депутатом, который проголосовал против такой инициативы. Об этом сообщает местное издание "Одесский курьер".

Перед началом заседания он собрал со столов украинские флаги, которые установили сотрудники горсовета. Фрейман назвал происходящее на сессии "пафосом" и "маразмом".

Кроме того, депутат считает нынешнюю ситуацию, которая сложилась на фоне возможной широкомасштабной агрессии России против Украины, "истерией".

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В пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области сообщили, что сведения по указанному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 338 (надругательство над государственным символом Украины) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что Высший административный суд Литвы отказал блогеру Анатолию Шарию, который является главой "партии Шария", в статусе политического беженца. В Украине против него введены санкции и обвиняют в государственной измене.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Шария и других представителей СМИ.

Кроме того, блогеру было сообщено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Также расследование ведется против "Партии Шария" об отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов.