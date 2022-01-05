В небе над Киевом заметили самолеты НАТО: что известно

Над Киевом и другими городами Украины пролетели самолеты-разведчики НАТО. Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing E-8C были замечены в небе в среду, 5 января.

Один самолет Военно-воздушных сил США вылетел с территории Британии, а другой – из Германии. Об этом свидетельствуют данные публичного веб-сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, Flightradar24.

Согласно данным радаров, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE 11 пролетел над Киевом, после этого промониторил ситуацию на юге Украины, и, судя по карте, уже возвращается в Британию.

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В то же время Boeing E-8C пролетел над столицей Украины, далее проследовал через Полтавскую область и совершил несколько кругов над границей Днепропетровской и Донецкой областей.

Отметим, Boeing RC-135 - это семейство крупных американских стратегических самолетов-разведчиков, эксплуатируемых армиями США и Великобритании. Они поступили на вооружение в 1960-х годах, использовались в войнах во Вьетнаме, Югославии, Ираке, операциях в Ливии и Панаме.

Во время холодной войны эти самолеты отслеживали советские войска ПВО и запуски советских межконтинентальных ракет.

Модификация Rivet Joint оснащена набором датчиков, которые обнаруживают, идентифицируют и определяют местонахождение сигналов по всему электромагнитному спектру. На борту может находиться до 30 человек, включая экипаж, офицеров радиоэлектронной борьбы, операторов разведки и техников.

Со своей стороны самолет-разведчик E-8C способен фиксировать наземные цели: как живую силу, так и военную технику. Он оснащен бортовой антенной, которая позволяет всего за минуту осмотреть около 50 тысяч квадратных километров.

Напомним, 29 декабря два американских самолета совершили полет над Украиной. Они собирали разведданные о российских войсках возле нашей границы. Тогда в полете были задействованы E-8C и RC-135V, которые пролетали в 40 км от оккупированных территорий Донбасса.

30 декабря самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing E-8C отправился во вторую разведку на Донбасс. Его задачей также был мониторинг ситуации на границе с Российской Федерацией.