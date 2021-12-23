В НАТО призвали Путина отвести войска от Украины во время новогодних праздников

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг призвал российского лидера Владимира Путина отозвать вооруженные силы с границ Украины в течение новогодних праздников. При этом НАТО не готово преподносить Кремлю "рождественский подарок" в виде соблюдения всех выставленных им дополнительных "гарантий по безопасности".

В частности речь идет об исключении перспектив для Украины войти в состав НАТО. Об этом сообщило агентство DPA.

Столтенберг указал, что западные партнеры готовы продолжать дискуссию с Москвой в отношении дополнительных гарантий, учитывая расширение географических границ НАТО. Но принципиальные вопросы не терпят компромиссов.

"Мы не можем подвергнуть сомнению право НАТО защищать и оборонять всех союзников, а также основной принцип, согласно которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь. Сверхдержавы должны уважать волю маленьких государств", – заметил генсек Альянса.

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Он добавил, что позиция России, которая, как большая страна, считает себя уполномоченной оказывать силовое давление на Украину, вновь возвращает в международную политику такое понятие, как сфера влияния", – подчеркнул Столтенберг.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США назвали сроки и условия переговоров по гарантиям безопасности, которые Москва срочно затребовала у НАТО.