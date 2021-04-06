В НАТО предостерегли Россию от эскалации в Украине и у ее границ

В НАТО предостерегли Россию от дальнейшей эскалации в Украине в связи с перемещением российских войск у украинской границы и нарушением режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом неназванный представитель Североатлантического альянса заявил в комментарии немецкому изданию WELT. По его словам, НАТО будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы остаемся бдительными и продолжаем очень внимательно следить за ситуацией", – сказал представитель Альянса.

Он добавил, что дестабилизирующие меры со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины в рамках заключенного с участием ОБСЕ соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года.

"Союзники разделяют беспокойство по поводу широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских военных на прошлой неделе", – сказал спикер.

По его словам 1 апреля послы стран НАТО в Брюсселе провели совещание для обмена мнениями о текущей ситуации безопасности в Черноморском регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку союзников по НАТО в получении плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.