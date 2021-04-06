У НАТО застерегли Росію від ескалації в Україні та біля її кордонів

У НАТО застерегли Росію від подальшої ескалації в Україні у зв’язку з переміщенням російських військ біля українського кордону та порушенням режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це неназваний представник Північноатлантичного альянсу заявив у коментарі німецькому виданню WELT. За його словами, НАТО продовжуватиме підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.

"Ми залишаємось пильними і продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією", – сказав речник Альянсу.

Він додав, що дестабілізаційні заходи з боку Росії підривають усі зусилля щодо деескалації напруженості на сході України у межах укладеної за участі ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року.

"Союзники поділяють занепокоєння з приводу широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї. Також союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню від липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військових минулого тижня", – сказав речник.

За його словами, 1 квітня посли країн НАТО у Брюсселі провели нараду для обміну думками щодо поточної безпекової ситуації в Чорноморському регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку союзників по НАТО в отриманні плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.