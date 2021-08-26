В НАТО назвали реформы, которые должна провести Украины для вступления в Альянс

Способность Североатлантического Альянса рационально и комплексно адаптироваться к постоянным политическим, экономическим, и технолоническим переменам в мире делает его эффективным и практически неуязвимым. Украина, как претендент на членство в НАТО, должна научиться работать в условиях трансформации и внедрения непредвиденных реформ.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ. Именно по этой причине украинской власти следует в максимально возможном объеме использовать Годовую национальную программу.

"Чтобы ускорить процесс получения ПДЧ, президент Зеленский попросил более подробно описать реформы, необходимые для проведения внутри страны. Если речь идет о вступлении в НАТО, нас интересуют направления национальной безопасности, управления и контроля, кадрового положения в Вооруженных силах, гражданского контроля, политического контроля, парламентского надзора, реформы сектора разведки... Но есть и более широкие вещи, когда речь идет о борьбе с коррупцией, реформировании судебной системы, обеспечении того, чтобы система функционировала в рамках верховенства права, сдержек и противовесов – все эти вопросы необязательно связаны с оборонным сектором, но также с ценностями, которых придерживается Альянс на протяжении всего периода своего существования", – указал Джоанэ.

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Он добавил, что трансформационные процессы, о которых он заявил в начале, относятся к инновациям и новым технологиям, космосу, изменению климата обороне.

"Поэтому я также призываю страны-претенденты, и мы хотим сотрудничать с вами как можно скорей. Но нам необходимо убедиться, что мы вместе приспособимся к миру, который находится в движении, подвергается массовым преобразованиям в тот самый момент, когда мы ведем этот разговор", – пояснил политик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, эстонский лидер Керсти Кальюлайд указала, что Украина не сможет получить членства в НАТО прежде освобождения из-под оккупации всех своих территорий.