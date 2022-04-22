В Москве после нападения на Украину перестали разговаривать с генсеком ООН, – Кислица

После начала полномасштабной войны в Украине генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш занял принципиальную позицию и принялся решительно призывать Россию и непосредственно диктатора Владимира Путина ее прекратить. В связи с этим в Кремле вообще перестали с ним общаться.

Об этом в интервью рассказал постоянный представитель при ООН Сергей Кислица. Он пояснил, что до 24 февраля, дня полномасштабного нападения России на Украину, Гутерреш занимал довольно "вялую" позицию.

"Он вообще не видел для себя какой-либо миротворческой или иной роли не только в российско-украинской войне, но и в других международных военных конфликтах. Гутерреш не хотел вмешиваться в ситуации, где задействованы интересы постоянных членов Совета Безопасности", – рассказал Кислица, отметив, что генсек вообще не верил в то, что РФ совершит такое массированное нападение на нашу страну.

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"Для него это было шоком", – добавил постпред Украины при ООН.

"Драматизм ситуации состоит в том, что Россия совершила нападение после заседания Генассамблеи (23 февраля), где рассматривался вопрос оккупированных территорий Украины, и во время самого Совбеза, параллельно с которым транслировалось обращение президента РФ об объявлении войны", – объяснил Кислица.

По его словам, это стало переломным моментом для генерального секретаря. С тех пор Гутерреш занял принципиальную позицию и начал в решительном тоне обращаться к Путину, буквально кричать: "Путин, останови войну!", рассказал украинский представитель в ООН.

В то же время, Россия, по его словам, на всех этапах – как до войны, так и сейчас – настаивала на том, что роли в целом для ООН и для генсека, в частности, в решении вопроса войны в Украине нет.

"После того, как генсек, начиная с утра 24 февраля, занял очень принципиальную и публичную позицию, в Кремле вообще перестали с ним общаться – никто в Москве не хочет с ним разговаривать. Когда ему в марте нужно было переговорить с Лавровым, он смог дозвониться только к Шойгу", – рассказал Кислица.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш попросил об аудиенции у президента России Владимира Путина в Москве и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Он хочет обсудить необходимость установления мира. Пресс-секретарь генсека ООН не стал уточнять, поедет ли Гутерреш в одну из стран, если только она одна примет запрос.