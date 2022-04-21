Генсек ООН заявил, что хочет провести переговоры с Путиным и Зеленским: названа главная цель

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш просит об аудиенции у президента России Владимира Путина в Москве и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Он хочет обсудить необходимость установления мира.

Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. Отмечается, что во вторник, 19 апреля, российскому и украинскому представительствам были переданы письма с просьбой о встрече.

"В настоящее время большой опасности и последствий генеральный секретарь ООН хотел бы обсудить срочные шаги для установления мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве", – отметил Дюжаррик.

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По его словам, Гутерреш ждет ответа от правительств России и Украины на запрос об аудиенции.

Пресссекретарь генсека ООН не стал уточнять, поедет ли Гутерреш в одну из стран, если только она одна примет запрос.

"Мы подождем, чтобы увидеть ответы, а затем примем решение... на основе полученных ответов", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генсек ООН предложил объявить в Украине "пасхальное перемирие" и назвал даты.