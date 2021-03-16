В Минздраве подтвердили, что закрытие больниц во время президентства Порошенко является фейком, – Павленко

Народный депутат партии "Европейская солидарность" Ростислав Павленко заявил, что информация о якобы закрытии сотен медицинских учреждений, сокращении должностей и увольнении работников в 2014-2019 годах является фейком.

Как Павленко сообщил во время брифинга в Верховной Раде во вторник, 16 марта, об этом свидетельствует ответ Министерства здравоохранения на официальный запрос. Там отметили, что в этот период ни одного медицинского учреждения государственной формы собственности ликвидировано не было,

Он процитировал официальный ответ ведомства: "Ни одно учреждение здравоохранения государственной формы собственности в Украине не было ликвидировано. Необоснованные сокращения медицинских работников не производились".

"Оптимизация количества учреждений здравоохранения не означает ограничения права пациента на бесплатную медицинскую помощь, определенного предписанием второго предложения части третьей статьи 49 Конституции Украины", – отмечают в Минздраве.

Павленко призвал представителей власти "не распространять фейков и не вводить в заблуждение украинское общество".

Он также отметил, что анализ материалов Центра медицинской статистики при Минздраве на 395 страницах показывает, что фейк о закрытии 300 больниц не соответствует действительности.

"Больницы не закрывались. Если происходила смена их подчинения, то хранились и рабочие места, и собственное существование самых заведений. А речь шла о расширении сети центров первичной медико-санитарной помощи, и количество учреждений, оказывающих амбулаторно клиническую помощь, в эти годы росло" , – подчеркнул народный депутат.

Павленко также отметил, что власть подобными фейками отвлекает общественное внимание от проблем, которые на самом деле сейчас существуют в области здравоохранения.

"В частности Европейский Парламент, который в своем докладе о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС отметил следующее: "Европейский Парламент настоятельно призывает Украину решить проблему всепроникающего кумовства и коррупции, которые продолжают существовать в секторе здравоохранения, особенно в министерстве охраны здоровья, и эффективно расследовать любые коррупционные действия, в частности попытки закупать медицинское оборудование по непропорционально высоким ценам в разгар пандемии", – отметил Павленко.

"Именно в этом кроется причина распространения фейков для того, чтобы переложить ответственность с больной головы на здоровую и отвлечь внимание общества. "Европейская солидарность" требует, во-первых, поставить в повестку дня и рассмотреть пакет по борьбе с пандемией, который был объявлен Петром Порошенко и предусматривает упорядочение проведения вакцинации, массового тестирования и ответственности за нарушение закупки и распространения вакцин, и за злоупотребления на проведении вакцинации. Это проекты 4645, 4646, 4647", – говорит Павленко.

Кроме того, по его словам, в политсиле требуют создать ВСК по расследованию вопросов, возникающих по проведению вакцинации, надлежащей закупки вакцины и отсутствия коррупционных действий в этом.

"Мы слышим, что есть определенные коммерческие обязательства по нераспространению информации, но для этого как раз временная следственная комиссия является прекрасным инструментом для того, чтобы дать ответ на эти вопросы", – отметил народный депутат.

"Мы много слышим сейчас от представителей власти о необходимости создания определенного центра или агентства для борьбы с дезинформацией и фейками. Но власть в борьбе с фейками должна начать с самой себя", – резюмировал Павленко.