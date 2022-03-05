В Минобороны России заявили о новом этапе наступления на Украину

Кремль объявил о возобновлении наступления с 18 часов 5 марта. Министерство Обороны РФ объяснило решение тем, что Украина отказалась "повлиять на националистов или продлить режим тишины".

Об этом сегодня сообщило российское государственное информационное агентство федерального уровня ТАСС.

Однако это заявление не соответствует действительности, ведь это оккупанты сегодня сорвали создание гуманитарных коридоров в Донецкой области, а именно в городах Мариуполь и Волноваха. С самого утра там продолжались обстрелы жилых кварталов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина с Россией на переговорах в Беларуси договорились о создании зеленых коридоров для эвакуации людей из горячих точек и доставки гуманитарной помощи.

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