В МИД Украины заявили о готовности противостоять РФ и призвали сохранять спокойствие

Украина делает все, чтобы оставаться готовой к любому развитию ситуации с эскалацией со стороны России. Дипломаты и военные прилагают все усилия, чтобы намерения агрессора относительно нашего государства не воплотились в жизнь.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины. Отмечается, что благодаря решения власти и помощи партнеров наша страна в последнее время укрепила свою способность защитить государство и граждан.

Эффективными инструментами сдерживания РФ стали комплексный пакет мер от стран Запада, дипломатические контакты на всех уровнях, подготовленные Европой и США новые жесткие антироссийские санкции, а также макрофинансовая помощь партнеров для нашего государства.

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"В настоящее время критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику", – отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Украины всегда готовы дать отпор любым посягательствам на территориальную целостность нашей страны. Они постоянно отслеживают ситуацию на границах.

А украинские дипломаты на круглосуточной связи с партнерами и оперативно получают информацию, связанную с безопасностью.

"Мы продолжаем работать над снижением напряжения и мобилизацией конкретной поддержки международных партнеров с целью удержания России в русле дипломатического диалога", – резюмировали в МИД.

Напомним: ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал, что Украина запросила у России объяснения насчет военной деятельности в приграничных районах и во временно оккупированном Крыму. Киев дал Москве на ответ 48 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кулеба провел переговоры с представителями Европы и США. Говорили они в частности об угрозе усиления Россией агрессии и последствиях таких действий, которые ее ждут.