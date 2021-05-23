В МИД Украины сказали, что сможет остановить агрессию России

Россия продолжит угрожать силой и применять ее на Донбассе до тех пор, пока Украина не получит членство в НАТО. Об этом свидетельствует продолжающаяся эскалация на востоке страны.

Такое мнение в интервью "Укринформу" заместитель глав Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар. Он отметил, что Киев также мог бы получить практические гарантии в виде присутствия ВМС стран Альянса.

"Нам важно получить четкий сигнал о готовности Альянса предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ). Разговоры о том, что двери НАТО для нас открыты мы слышим уже давно. Обострение на фронте и концентрация российских войск на границе показали: пока мы не получим членство в НАТО, Россия продолжит угрожать силой и применять силу, как это ежедневно происходит на фронте", – пояснил дипломат.

Боднар отметил, что эскалация происходит постоянно, и страна живет в постоянной боевой готовности. Однако если не будет прогресса на евроатлантическом направлении, то придется полностью переключиться на оборону.

"С другой стороны, если мы должны развиваться, то должны получить какие-то практические гарантии защиты, а не только на бумаге, как Будапештский меморандум. Такой гарантией, например, могло бы стать постоянное присутствие ВМС стран НАТО в Черноморском регионе", – подчеркнул заместитель главы МИД.

Дипломат добавил, что Украина хочет знать четкие временные рамки получения ПДЧ и самого членства в Альянсе, потому что только это на деле сможет минимизировать российскую угрозу.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к завершению войны на Донбассе. Вопрос ПДЧ планируют обсудить на саммите Альянса в июне 2021 года. О шансах на принятие Украины и спасет ли это нашу страну от агрессора – читайте в материале OBOZREVATEL.