В Совете Европы приняли важный документ о нарушениях РФ в Крыму – МИД Украины
Комитет министров Совета Европы 11 мая принял документ о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму. МИД Украины поприветствовало это решение.
Комментарий касательно события был опубликован на сайте Министерства иностранных дел. Пресс-служба подчеркнула, что в перспективе это будет способствовать деоккупации украинского полуострова.
Указанный документ Совета Европы осуждает российскую оккупацию и констатирует существенное нарушение РФ как страной-оккупантом прав человека.
"Комитет министров Совета Европы в очередной раз подтвердил неизменность позиции относительно поддержки независимости и суверенитета нашего государства и призвал Российскую Федерацию восстановить территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", – отметили дипломаты.
Кроме того, принятие этого документа подтвердило, что вопрос Крыма и в дальнейшем будет находиться в центре повышенного внимания Комитета министров – главного руководящего органа СЕ.
Также в решении КМ СЕ содержится призыв к России освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и снять незаконный запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.
Комиссара Совета Европы по правам человека призвали постоянно мониторить ситуацию на полуострове. То есть, РФ обязана предоставить полный и беспрепятственный доступ к оккупированной территории правозащитным механизмам СЕ.
Документ ужесточает политику международного сообщества относительно непризнания попытки аннексии Крыма. Он будет способствовать, в частности, реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы, а в перспективе – деоккупации, считают в МИД.
Министерство добавило: это решение стало уже вторым комплексным документом европейского ведомства, посвященным исключительно крымской проблематике.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что сегодня происходят "очевидные системные попытки" восстановить водоснабжение оккупированного Крыма Северо-Крымским каналом.