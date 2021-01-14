В МИД России ответили скороговоркой на обвинения Украины о срыве "нормандской встречи"
Спикера Министерства иностранных дел России Марию Захарову возмутило обвинение Украины по поводу ответственности страны-агрессора за отсутствие встреч в "нормандском формате". На конструктивную претензию она ответила скороговоркой.
Реакция на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы появилась на официальной странице главного внешнеполитического ведомства РФ в Twitter. Напомним, наш дипломат отметил, что Россия специально ведет переговоры таким образом, чтобы встреча "нормандской четверки" постоянно откладывалась.
"Описывая поведение украинских политиков, невольно вспоминаешь другую скороговорку: "Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса...", – попыталась Захарова переложить выдвинуть Украине беспочвенные встречные обвинения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кулеба также выразил мнение, что активное привлечение США к решению вопросов прекращения российской агрессии против Украины и освобождения Крыма и Донбасса от оккупации станет эффективным шагом.
Он допустил, что это возможно в рамках "нормандского формата".
Напомним, 12 января в Берлине состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия). Она длилась более шести часов.
В итоге Киев предложил Москве комплекс мер "золотой мост", который предусматривает окончание войны на Донбассе.