В МИД представили логотип и слоган 'Крымской платформы'

Международный саммит "Крымская платформа", призванный разрешить вопрос оккупации полуострова, получил собственный бренд и корпоративную идентификацию. Теперь он будет представлен в новых логотипе и слогане, выполненных в определенных цветах, символах и последовательности.

Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на Facebook внешнеполитического ведомства. Она поделилась деталями, которые вдохновили авторов айдентики на ее создание.

"Каждый из этих элементов несет символизмом и закодированные значения, содержательно объединены в единый слоган Крымской платформы: "Крым –это Украина: сильнее вместе". Крым хранит память о древности изобретенной греками демократии, которая стала одной из основных ценностей мирового сообщества. Именно это отражено в логотипе Крымской платформы: столбы демократии, которые хранит Херсонес, и птица - символ свободы и мира", – указано в сообщении.

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Джапарова добавила, что при создании логотипа учитывалась принадлежность полуострова крымским татарам, поэтому рядом с государственным украинским тризубом расположена и родовая печать, тамга коренного населения.

"Синергия цветов украинского и крымскотатарского флагов создает аналогию самого саммита, где объединение усилий делает нас сильнее на пути к деоккупации Крыма", – заключила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в саммите Крымской платформы примут участие представители 44-х стран, из них 15 – президенты. Так называемое руководство Крыма не приглашено к международным переговорам, призванным освободить украинскую территорию от захвата Россией.