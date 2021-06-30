В МИД Польши выразили уверенность, что Украина станет членом НАТО
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач убежден, что Украина станет членом НАТО. Он добавил, что Киев делает для этого все возможное.
Такое заявление чиновник сделал в интервью итальянской газете Il Messaggero. Он пояснил, что присоединение страны к Альянсу стоит на повестке дня с 1998 года.
"Вопрос вступления Украины в НАТО на повестке дня с 1998 года. Однажды это произойдет, и Украина делает все возможное для достижения цели", – приводит его слова Gazeta Prawna.
Пшидач добавил, что Европейский Союз в 2016 году принял документ о принципах отношений с Россией. Среди них поддержка и мониторинг соблюдения прав человека, поддержка минских соглашений.
Заместитель министра подчеркнул, что в результате Москва демонстрирует свою военную силу на границе с Украине, вмешивается в дела Беларуси, а также проводит информационные атаки в Польше.
Он пояснил, что это не является положительным фоном для диалога на высшем уровне.
Напомним, что на встрече президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин затронули тему вступления Украины в НАТО. Тогда лидер страны-агрессора сказал, что тут "нечего обсуждать".
О том, когда наша страна может получить членство в Альянсе и что этому может помешать, читайте в материале OBOZREVATEL.