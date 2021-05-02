В МИД Британии призвали G7 вместе бороться с российской пропагандой

Страны "Большой семерки" (G7) рассмотрят предложение насчет разработки механизма быстрого реагирования на российскую пропаганду и дезинформацию.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, пишет Reuters. Он отметил, что Британия, которая в этом году является председателем в G7, будет призывать участников эффективнее бороться с пропагандой, распространяемой из РФ.

"Когда мы будем видеть, что распространяют ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны действовать не в одиночку, а сообща, чтобы дать отпор и откровенно рассказать правду не только народу нашей страны, но и людям в России, Китае или во всем мире", – подчеркнул министр.

По данным британских, американских и европейских служб безопасности, Россия и Китай пытаются оказать влияние на Запад, распространяя дезинформацию во время выборов и ложь о вакцинах против COVID-19. Великобритания определила РФ как самую большую угрозу своей безопасности.

В понедельник, 3 мая, Доминик Рааб встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что станет началом переговоров, направленных на укрепление роли G7.

Напомним, G7 – это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

Как сообщал OBOZREVATEL, министры стран "Большой семерки" G7 призвали Россию прекратить провокации и дестабилизирующие действия у границ с Украиной, а госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил эту ситуацию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.