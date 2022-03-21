В Мелитополе оккупанты похитили четырех журналистов, их вывезли в неизвестном направлении

В понедельник утром, 21 марта, российские оккупанты в Мелитополе похитили из дома журналистов газеты "Мелитопольские ведомости". Эту информацию подтвердил Telegram-канал издания.

В сообщении говорится, что вражеские войска похитили сотрудников "МВ-холдинга". Также в местном издании "РИА Мелитополь" написали: "Домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке, издателю Михаилу Кумоку, редактору Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли в неизвестном направлении".

Следует заметить, что Анна Медведь генеральный директор "МВ-холдинга" в комментарии Национальному союзу журналистов Украины (НСЖУ) отметила, что так россияне якобы пытаются добиться сотрудничества. "Неделю назад меня вызвали на разговор и предлагали их поддерживать. Встречались в редакции, в которую они проникли самовольно и обыскали. Хотят, чтобы мы были лояльны и их поддерживали. Я согласия не дала и мы разошлись", – сказала Анна Медведь.

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Пока глава НСЖУ общался с гендиректором МВ-холдинга (по состоянию на 11:00 понедельника, 21 марта), стало известно, что захватчики отпустили трех журналисток из мелитопольского издания. Михаил Кумок, владелец и издатель холдинга, сейчас находится в неизвестном месте.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские оккупанты похитили заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Вице-мэр не выходит на связь с субботы 19 марта. При этом захватчики продолжают разыскивать тех жителей города, в принципиальной позиции которых видят угрозу.

Кроме того вражеские войска начали физическое и психологическое давление на активистов из Энергодара. Из-за этого мэр попросил депутатов, жителей города и публичных энергодарцев соблюдать максимальную осторожность.

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