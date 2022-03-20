В Энергодаре оккупанты похитили заместителя главы горсовета и запугивают людей

Российские оккупанты похитили заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Вице-мэр не выходит на связь с субботы 19 марта.

При этом захватчики продолжают разыскивать тех жителей города, в принципиальной позиции которых видят угрозу. Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Оккупанты, не добившиеся от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия. Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк! В каком он состоянии, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен", – сообщил Орлов.

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Кроме того, по его словам, оккупанты начали физическое и психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара. Из-за этого мэр попросил депутатов, активистов и публичных энергодарцев соблюдать максимальную осторожность, не отвечать на незнакомые телефоны и не рассказывать никому о своем фактическом местонахождении.

Также Орлов призвал всех жителей Энергодара приходить к зданию городского совета, чтобы заявить о своем категорическом несогласии по похищению и содержанию в неволе граждан Украины. На просьбу городского головы отреагировали сотни жителей, которые вышли под стены мэрии требовать отпустить на свободу Самойдюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты, ранее захватившие территорию Запорожской АЭС в Энергодаре, используют ее как военную базу. Враг разместил свою технику прямо вблизи ядерного объекта.

Известно также, что персонал Запорожской атомной электростанции подвергся пыткам со стороны российских оккупантов. Солдаты вражеской армии заставили руководство АЭС записать обращение, которое планируется использовать в пропагандистских целях.

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