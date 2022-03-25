В Мариуполе украинские защитники нанесли удар по оккупантам: уничтожены техника и живая сила
Бойцы полкаНациональной гвардии Украины "Азов" в ночь на пятницу, 25 марта уничтожили более двух десятков оккупантов РФ. Также защитники Украины разбили пять вражеских грузовиков, две боевых десантных машины (БМД) и повредили одну БМД.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале полка "Азов".
"Защитники города продолжают борьбу за Мариуполь!", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что оккупанты РФ открыли штаб "Единой России" в Мариуполе и агитируют население за путинскую партию. Свой офис они назвали "гуманитарным".
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали кадры из драмтеатра Мариуполя сразу после попадание в здание ракеты. От обстрелов там укрывались сотни людей, в том числе с детьми.
Ранее артиллеристы "Азова" нанесли прицельный удар по бронетехнике оккупантов в Мариуполе. В частности, был уничтожен очередной вражеский БТР.
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