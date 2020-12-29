В КСУ анонсировали спецзаседание после указа Зеленского об отстранении Тупицкого

Решение об отстранении от должности судьи Конституционного суда принимается исключительно самим судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут сделать это вместо него.

Об этом сообщили на сайте КСУ. Так отреагировали на указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении на два месяца от должности председателя суда Александра Тупицкого.

В КСУ согласились, что в соответствии со статьей 154 УПК Украины вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается им на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством.

Однако добавили, что независимость судьи Конституционного Суда обеспечивается, в том числе особым порядком и основаниями прекращения его полномочий.

"Решение об увольнении судьи КУС от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него", – сказано в сообщении.

Там также пообещали, что назначат специальное пленарное заседание, где рассмотрят вопрос по Тупицкому.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. Решение было принято после ходатайства Офиса генпрокурора.