В Крыму Резникова назвали "русофобом" из-за слов о депортации россиян

В Крыму считают, что слова вице-премьер-министра и министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о выдворении россиян с оккупированного полуострова обоснованы "злобой и истерикой".

Такое заявление сделал сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, передает РИА. Самого министра он обвинил в русофобстве.

"Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками, как разбалованный истеричный ребенок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет. Многонациональный Крым не делит людей на своих и чужих, все мы россияне, граждане великой страны", – сказал Чегринец.

На слова Резникова отреагировали и в Москве. В частности, депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил возбудить против него уголовное дело и объявить политика в розыск.

Напомним, Алексей Резников заявил, что россияне, которые незаконным путем прибыли в Крым в период его оккупации, должны будут покинуть территорию полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Резников говорил о том, что именно россияне несут ответственность за все, что происходит на территории пока оккупированного ими Крыма.