У Криму Резнікова назвали "русофобом" через слова про депортацію росіян

У Криму вважають, що слова віцепрем'єр-міністра і міністра з питань тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова про видворення росіян з окупованого півострова обґрунтовані "злобою та істерикою".

Таку заяву зробив співголова Асамблеї слов'янських народів кримського регіону Роман Чегринець, передає РИА. Самого міністра він звинуватив у русофобстві.

"Ще один київський русофоб стукає ніжками і трясе кулаками, як розпещена істерична дитина. Всі їхні заяви продиктовані злобою та істерикою, бо в Україні всі давно розуміють, що ніякого повернення півострова під контроль України ніколи не буде. Багатонаціональний Крим не ділить людей на своїх і чужих, всі ми росіяни, громадяни великої країни", – сказав Чегринець.

На слова Резнікова відреагували і в Москві. Зокрема, депутат Держдуми Михайло Шеремет запропонував порушити проти нього кримінальну справу й оголосити політика в розшук.

Нагадаємо, Олексій Резніков заявив, що росіяни, які незаконним шляхом прибули до Криму в період його окупації, повинні будуть залишити територію півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Резніков говорив про те, що саме росіяни несуть відповідальність за все, що відбувається на території поки окупованого ними Криму.