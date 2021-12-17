В Кремле заявили, что Украина потеряна для России как партнер: отношений между странами нет

В Кремле заявили, что украинская власть враждебно настроена против России, и между странами не может быть никаких союзнических или партнерских отношений. В РФ также признали, что боятся вступления Украины в Североатлантический Альянс.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков телеканалу RTVI в пятницу, 17 декабря. Он отметил, что наше государство в Кремле считают "полностью потерянным для России".

Представитель страны агрессора также признал, что власти в Украине "обрубают все концы", которые имеют отношение к Российской Федерации.

"Обрубаются от капилляров до центральных артерий в наших двусторонних отношениях. Точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений нет", – сказал рупор Кремля.

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Он подтвердил, что в РФ опасаются вступления Украины в НАТО. "Это очень плохо для нас", – сказал Песков, добавив, что военная инфраструктура Альянса начнет движение в сторону границ РФ.

При этом он опять озвучил пропагандистский штамп о "братских народах".

"Власти могут пытаться свой народ оболванивать. Внушать ненависть к русским, к России. Можно закрывать наши СМИ и наши интернет-ресурсы. Потерять друг друга два братских народа не могут", – заявил он.

Песков также добавил, что Россия якобы имеет "прекрасные двусторонние отношения" с западными странами. Однако, по его словам "есть коллективный разум, который во всем винит РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Песков прокомментировал приговор суда, который признал присутствие Вооруженных сил РФ на Донбассе. Он в очередной раз подчеркнул, что "их там нет" и "речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст".