Встреча президентов Франции, Украины и нового федерального канцлера Германии в Брюсселе ещё раз продемонстрировала: "Нормандского формата" больше нет

"Нормандский формат" возник тогда, когда у Владимира Путина ещё была необходимость в обеспечении хотя бы видимости диалога с европейцами. И когда была надежда, что Запад поможет ему в давлении на Украину. Концом "Нормандского формата" можно считать октябрь 2016 года, саммит в Берлине. Путин убедился, что Порошенко не склонен к уступкам, а европейцы не собираются давить на украинского президента. С этого момента Кремль сосредотачивается не на переговорах, а на свержении Порошенко, на кулуарных консультациях с украинскими олигархами, на поиске кандидата, который сможет капитулировать перед Кремлем, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Именно поэтому саммит в Париже в декабре 2019 года был не возобновлением формата, а приглашением к капитуляции. Когда капитуляции не состоялось, в Москве окончательно утратили интерес к переговорам. Если вы забыли, участники встречи в Париже договорились провести следующий саммит в Берлине уже в 2020 году. И как - провели?

После того, как в Кремле разочаровались в очередном украинском президенте, Путин сосредоточился на запугивании Украины и Запада. Возможно, российский президент после неудачи с Зеленским решил, что любой украинский лидер будет "бояться националистов" и без демонтажа Украинского государстве не обойтись.

Вопрос теперь только в том, будет Путин добиваться этого демонтажа политическими, экономическими или военными средствами.

Или же сочетанием всех инструментов, которые могут оказаться в его распоряжении. Что же касается войны, то она, разумеется, будет продолжаться. Вопрос только в том, в какой форме –вялотекущего конфликта, как сейчас или же широкомасштабного нападения и оккупации новых украинских регионов. Впрочем, к "Нормандскому формату" все это уже никакого отношения не имеет.