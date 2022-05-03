В Киеве возобновило работу посольство Венгрии

Посольство Венгрии возобновило свою работу в Киеве. Условия безопасности этому соответствуют.

Ранее дипведомство было временно передислоцировано во Львов в связи с российской агрессией. О возвращении венгерских дипломатов в украинскую столицу сообщил в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Деятельность там разумна, так как таким образом мы можем поддерживать связь с украинскими государственными органами. И если венгерские или другие граждане ЕС попадут в беду в Киеве или им понадобится какая-либо помощь, мы сможем помочь на месте", – сказал министр.

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Стоит отметить, что в украинскую столицу уже вернулись представители дипведомств многих стран, в частности: Британии, Австрии, Дании, Нидерландов, Италии, Франции, Испании, Словакии, Турции и других.

При этом посольство США может вернуться в Киев до конца мая, если разрешит ситуация с безопасностью. До того его сотрудники будут ежедневно ездить на работу во Львов из Польши.

"Намного лучше находиться на месте, чтобы координировать помощь. Моя главная задача – это безопасность сотрудников и мы будем прислушиваться, безопасно ли возвращаться в Киев", – рассказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля американские дипломаты впервые с начала полномасштабной войны вернулись из Польши в Украину. Они прибыли с однодневным визитом во Львов.