В Киеве прошел созванный Зеленской саммит первых леди: приехала звезда 'Карточного домика'. Фото и видео

В Украине 23 августа состоялся саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности". Среди приглашенных гостей были звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт и бывшая госсекретарь США и первая леди Соединенных Штатов в 1993-2001 годах Хиллари Клинтон.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Инициатором мероприятия, по итогам которого была подписана декларация, стала супруга президента Украины Елена Зеленская (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Всего в саммите приняли участие первые леди Бразилии, Израиля, Коста-Рики, Латвии, Литвы, Сербии, Украины, Германии, Хорватии, супруга президента Европейского совета и дочь президента Ливана.

К дискуссии в рамках мероприятия по видеосвязи присоединилась Хиллари Клинтон, которая была первой леди США в 1993-2001 годах и занимала пост государственного секретаря.

Также в ней принимали участие актриса Робин Райт, сыгравшая роль первой леди США в сериале "Карточный домик", автор бестселлеров "Черный лебедь" и "Антихрупкость" Насим Николас Талеб, режиссер из Афганистана и первая женщина-директор государственной кинокомпании Сахра Карими.

Всего саммит собрал 22 участника. По его итогам была принята декларация и создана международная платформа. В ее рамках страны намерены сотрудничать для решения гуманитарных проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники саммита "Крымская платформа" 23 августа подписали совместную декларацию. В ней осуждается агрессия России в Украине, а также говорится о новых санкциях и требованиях к Москве.

Также в Верховной Раде приняли обращение к международным партнерам по поводу деоккупации Крыма.