В Киеве прошел созванный Зеленской саммит первых леди: приехала звезда "Карточного домика". Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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В Киеве прошел созванный Зеленской саммит первых леди: приехала звезда 'Карточного домика'. Фото и видео

В Украине 23 августа состоялся саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности". Среди приглашенных гостей были звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт и бывшая госсекретарь США и первая леди Соединенных Штатов в 1993-2001 годах Хиллари Клинтон.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Инициатором мероприятия, по итогам которого была подписана декларация, стала супруга президента Украины Елена Зеленская (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Участники саммита.
Видео дня

Всего в саммите приняли участие первые леди Бразилии, Израиля, Коста-Рики, Латвии, Литвы, Сербии, Украины, Германии, Хорватии, супруга президента Европейского совета и дочь президента Ливана.

К дискуссии в рамках мероприятия по видеосвязи присоединилась Хиллари Клинтон, которая была первой леди США в 1993-2001 годах и занимала пост государственного секретаря.

В Киеве состоялся саммит первых леди.

Также в ней принимали участие актриса Робин Райт, сыгравшая роль первой леди США в сериале "Карточный домик", автор бестселлеров "Черный лебедь" и "Антихрупкость" Насим Николас Талеб, режиссер из Афганистана и первая женщина-директор государственной кинокомпании Сахра Карими.

Саммит состоялся по инициативе Елены Зеленской.

Всего саммит собрал 22 участника. По его итогам была принята декларация и создана международная платформа. В ее рамках страны намерены сотрудничать для решения гуманитарных проблем.

По видеосвязи выступила Хиллари Клинтон.
Среди приглашенных гостей была Робин Райт.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники саммита "Крымская платформа" 23 августа подписали совместную декларацию. В ней осуждается агрессия России в Украине, а также говорится о новых санкциях и требованиях к Москве.

Также в Верховной Раде приняли обращение к международным партнерам по поводу деоккупации Крыма.

УкраинаОфис президентаРобин РайтХиллари КлинтонЕлена Зеленская