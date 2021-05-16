В Киеве под посольством РФ провели мощную акцию в поддержку Израиля и против Кремля

В Киеве в воскресенье, 16 мая, под посольством РФ прошла акция в поддержку Израиля, который потерпает от обстрелов со стороны палестинского движения ХАМАС. Активисты уверены, что финансирует терроризм именно Россия и надеются, что жители Израиля увидят позицию украинцев и не будут враждебно к ним расположены, как сейчас из-за пропаганды РФ.

Об этом в Facebook написал бывший народный депутат Борислав Береза. По его словам, на акции были украинские евреи, украинские националисты, крымские татары, беларусы и литовцы.

"Митинг происходил перед посольством РФ, ведь Россия – это страна, которая поддерживает террористов на Донбассе и в Газе. Не зря же руководство ХАМАСа регулярно ездит в Кремль. Туда же регулярно шляются и террористы с Донбасса. В общем, видимо кормушка и поставщик оружия у всех этих террористов один и тот же – Путин", - написал Береза.

По его словам, Путин воспринимает гибель хамасовцев как своих бойцов, ведь именно когда израильская армия уничтожила террористов он сказал, что "конфликт происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности".

"Сегодня мы собрались чтоб поддержать Израиль в его праве на самозащиту. Мы хотим, чтоб это увидели в Израиле, чтоб среди израильтян стало меньше тех, кто настроен враждебно по отношению к Украине из-за российской пропаганды и чтоб Иерусалим поддержал Киев когда нам будет нужна эта поддержка. Мы и вы боремся за право наших стран на существование. И враг у нас, похоже, один – терроризм финансируемый из РФ. Но и мы и вы победим его. По другому и быть не может", – добавил Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В воскресенье, 16 мая, палестинское движение ХАМАС выпустило шквал ракет по центральному и южному Израилю. В то же время израильская армия в ответ обстреляла сектор Газа.