В Кабмине согласовали назначение нового главы Черниговской ОГА. Декларация и фото

Кабинет министров Украины согласовал назначение Вячеслава Чауса на должность главы Черниговской областной государственной администрации. Он сменит на этом посту Анну Коваленко, жену бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Об этом шла речь на заседании Кабинета министров, которое транслировалось в YouTube. Кандидатуру Чауса одобрили после короткого онлайн-собеседования. Он выступил со своей программой и рассказал о первых шагах на новом посту.

В частности, Чаус раскритиковал темпы "Большого строительства" на Черниговщине, которые назвал низкими.

В сфере здравоохранения, по его мнению, облгосадминистрация должна перестать быть статистом, а стать надежным звеном между каждой больницей и Минздравом.

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Также Кабмин согласовал увольнение Коваленко с должности главы указанной ОГА.

На данный момент Чаус занимает пост заместителя генерального директора по земельным и социальным вопросам компании "Укргаздобыча".

Согласно электронной декларации за 2020 год, он получил более 11 млн грн заработной платы.

В Чернигове у Чауса есть квартира площадью 72 кв. м, садовый дом и земельный участок в селе Клочков под областным центром.

Кроме того, он владеет автомобилями Volkswagen Touran 2013 года выпуска и KIA Sorento 2017 года выпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2020 года президент Владимир Зеленский представил главу Черниговской облгосадминистрации Анну Коваленко. До этого она была заместителем главы Офиса президента.

В это же время стало известно, что Коваленко и главнокомандующий ВСУ Хомчак поженились.

27 июля 2021 года Хомчак перешел на должность первого заместителя секретаря СНБО.