В Харькове оккупанты уничтожили уже около 400 многоэтажек, – мэр Терехов

В четверг, 10 марта, в Харькове из-за бомбардировок со стороны российской армии возникла сложная ситуация с жильем. Об этом в национальном эфире сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По словам мэра, 400 многоэтажных домов уже разрушены вражеской армией: "Очень многих интересует вопрос, а где мы будем жить. Ситуация очень тяжелая". В настоящее время местные власти ищут способы, которые помогут обеспечить крышу над головой для людей, чьи дома в Харькове уничтожили русские нацисты.

Ранее OBOZREVATEL писал о последствиях новой атаки РФ на Харьков: под удар попали исторический район Павлово Поле и массив Салтовка.

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