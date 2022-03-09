Разрушенные здания и дым: в сети показали последствия новой атаки РФ на Харьков. Фото и видео

В сети появились фотографии и видео последствия новых атак на Харьков. Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы. В этот раз под удар попали исторический район Павлово Поле и массив Салтовка.

Видео дня

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своем Telegram-канале. На фотографиях видно, что многие дома повреждены или полностью разрушены.

Из-за попадания снарядов в некоторых домах начинаются сильные пожары.

На Харьковщине до сих пор продолжаются активные бои. За прошедшие сутки область обстреливали около 50 раз артиллерией и ракетами. Самая острая ситуация сейчас в городе Изюм, откуда утром начали эвакуировать людей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британский журналист провел несколько дней в Харькове и поделился фотографиями и историями жертв российских оккупационных действий.

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