Разрушенные здания и дым: в сети показали последствия новой атаки РФ на Харьков. Фото и видео

Альбина Панченко
Общество
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Разрушенные здания и дым: в сети показали последствия новой атаки РФ на Харьков. Фото и видео
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В сети появились фотографии и видео последствия новых атак на Харьков. Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы. В этот раз под удар попали исторический район Павлово Поле и массив Салтовка.

Результаты обстрелов Харькова российскими оккупантами.
Результаты обстрелов Харькова российскими оккупантами.
Результаты обстрелов Харькова российскими оккупантами.
Видео дня

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своем Telegram-канале. На фотографиях видно, что многие дома повреждены или полностью разрушены.

Результаты обстрелов Харькова российскими оккупантами.
Результаты обстрелов Харькова российскими оккупантами.
Результаты обстрелов Харькова российскими оккупантами.

Из-за попадания снарядов в некоторых домах начинаются сильные пожары.

На Харьковщине до сих пор продолжаются активные бои. За прошедшие сутки область обстреливали около 50 раз артиллерией и ракетами. Самая острая ситуация сейчас в городе Изюм, откуда утром начали эвакуировать людей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британский журналист провел несколько дней в Харькове и поделился фотографиями и историями жертв российских оккупационных действий.

Разрушенные здания и дым: в сети показали последствия новой атаки РФ на Харьков. Фото и видео

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