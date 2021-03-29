В "Голосе" представили пошаговый план судебной реформы в Украине

В партии "Голос" заявили, что попытки назначения судей Конституционного Суда при отсутствии прозрачного конкурса, а также увольнения вопреки Конституции не имеют смысла и лишь углубляют кризис.

Как сообщил заместитель председателя партии, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук, "Голос" настаивает на трех последовательных шагах судебной реформы, первый из которых – внедрение прозрачного конкурса в Конституционный Суд, передает пресс-служба.

Второй шаг плана судебной реформы от "Голоса", по его словам, обновить органы судейского управления.

"Очищать судейский корпус должны люди, достойные доверия, не запятнанные коррупционными скандалами. Поэтому Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия должны получить новый состав и сбалансированные полномочия", – сказано в сообщении.

Третий шаг плана – очистки всей судебной системы с новыми прозрачными процедурами через обновленные органы судейского самоуправления.

"Невозможно неконституционными методами обеспечить конституционный порядок. Партия "Голос" и Венецианская комиссия уже более 6 месяцев подчеркивают, что Украина в первую очередь должна установить качественную процедуру независимого отбора кандидатов в судьи Конституционного Суда. Без новой процедуры любые новые назначения, а так же и создание вакансий лишены смысла и является углублением кризиса", – отметил Осадчук.

По его убеждению, такими увольнениями и назначениями новых судей на нарушение рекомендаций Венецианской комиссии и Конституции президент Владимир Зеленский фактически захватывает контроль над Конституционным Судом.

"Вместе с тем Офис президента жалуется из-за дверей и окон, которые повреждены людьми во время акции за справедливость. Но предохранителем от выбитых окон является именно эффективная судебная реформа! Делать произвол вместо реформы – недопустимая стратегическая ошибка. План "Голоса" предлагает комплексную судебную реформу и действенные изменения. Мы активно работаем над тем, чтобы наши предложения были учтены, а создание справедливой судебной системы стало реальным", – отметил нардеп.