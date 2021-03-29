У "Голосі" представили покроковий план судової реформи в Україні

У партії "Голос" заявили, що спроби призначення суддів Конституційного Суду за відсутності прозорого конкурсу, а також звільнення всупереч Конституції не мають сенсу і лише поглиблюють кризу.

Як повідомив заступник голови партії, перший заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук,"Голос" наполягає на трьох послідовних кроках судової реформи, перший з яких – впровадження прозорого конкурсу до Конституційного Суду, передає пресслужба.

Другий крок плану судової реформи від "Голосу", за його словами, оновити органи суддівського врядування.

"Очищати суддівський корпус повинні люди, гідні довіри, не заплямовані корупційними скандалами. Тому Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя мають отримати новий склад і збалансовані повноваження", – сказано у повідомленні.

Третій крок плану –очищення всієї судової системи за новими прозорими процедурами через оновлені органи суддівського самоврядування.

"Неможливо неконституційними методами забезпечити конституційний порядок. Партія "Голос" і Венеційська комісія вже понад 6 місяців наголошують на тому, що Україна першочергово повинна встановити якісну процедуру незалежного добору кандидатів у судді Конституційного Суду. Без нової процедури будь-які нові призначення, а так само і створення вакансій позбавлені сенсу і є поглибленням кризи", – наголосив Осадчук.

На його переконання, такими звільненнями й призначеннями нових суддів на порушення рекомендацій Венеційської комісії та Конституції президент Володимир Зеленський, фактично, захоплює контроль над Конституційним Судом.

"Водночас Офіс президента бідкається через двері й вікна, пошкоджені людьми під час акції за справедливість. Але запобіжником від вибитих вікон є саме ефективна судова реформа! Чинити свавілля замість реформи – неприпустима стратегічна помилка. План "Голосу" пропонує комплексну судову реформу і дієві зміни. Ми активно працюємо над тим, щоб наші пропозиції були враховані, а створення справедливої судової системи стало реальним", – зазначив нардеп.