В 'Голосе' представили план поддержки промышленности, бизнеса и мира на востоке Украины

В партии "Голос" предложили план поддержки и экономического развития промышленности и бизнеса восточных регионов Украины, а также мира на украинских условиях.

Как отметили в пресс-службе политсилы, упадок промышленности и сложные условия для бизнеса и инвестиций – это проблемы, которые не дают развивать экономику востока, но которые государство может решать уже сегодня.

В частности, по мнению партии, чтобы дать толчок экономике региона, власть должна уже сейчас сосредоточиться на:

переквалификации промышленников, которые теряют работу;

технологизации, энергоэффективности и экологизации предприятий;

временных налоговых льготах для возвращения в регион реального бизнеса и рабочих мест;

кредитных программах для бизнеса;

защите контрактов и инвестиций для привлечения иностранного капитала.

В партии отметили, что этот план является неотъемлемой составляющей Национального плана "Голоса" -2021, который команда представляет во всех регионах Украины.

"С каждым следующим городом мы все больше убеждаемся, что наш план соответствует вызовам и угрозам, с которыми сталкиваются граждане по всей стране. Упадок промышленности, транспорта, энергетики, оборонного комплекса – проблемы, о которых говорят граждане во всех городах, в которых побывала команда "Голоса" в рамках всеукраинского тура", – сказано в сообщении.

Как отметила лидер "Голоса" Кира Рудик, то, что происходит с промышленностью в Украине – приговор 30-летней экономической политике государства. Более 100 тысяч украинских промышленников, по ее словам, ежегодно теряют работу. Многие высококвалифицированные специалисты вынуждены уезжать из страны в поисках работы и достойной зарплаты. В то же время, как отметила Рудик, государство совершенно не инвестирует средства в переквалификацию людей трудоспособного возраста.

"Власть не предоставляет бизнесу реальных возможностей для развития и средств для экономического роста. Хотя для этого достаточно имеющихся инструментов бюджетного планирования. Не нужно изобретать "желто-голубой велосипед": для роста бизнеса надо стимулировать технологизацию производственных процессов, обеспечить повышение энергоэффективности. Чтобы поднять экономику востока, мы можем внедрить временный льготный налоговый режим, чтобы реальный бизнес возвращался и помогал реанимировать экономику региона. Государство способно снизить налоги на труд, чтобы создать больше рабочих мест и чтобы у людей оставалось больше денег в кармане", – цитирует пресс-служба слова Рудик.

По ее словам, в силах государства – ввести специальные кредитные программы для бизнеса на востоке и гарантировать риски предприятий, которые открывают кредитную линию в банках. Особенно если речь идет о переселенцах из оккупированных территорий, которые хотят остаться в регионе и помогать поднимать его из руин.

"Государство уже сегодня способно привлекать иностранный капитал для восстановления промышленности. Инвесторам вместо этого нужно всего две вещи: защита контрактов и защита инвестиций. То есть государство должно банально гарантировать, что рейдеры не отнимут у них бизнес силой или через коррумпированные суды. Для Украины важно иметь адекватный вид на международной арене и в конце концов строить настоящее правовое государство", – отметила Рудик.

Кроме того, она подчеркнула необходимость внедрения экологических условий для производств.

"Европа внедряет "зеленый курс", а это значит, что с 2030 года все товары, произведенные без соблюдения экологических норм, будут обложены дополнительной пошлиной. Это уменьшит поступления от экспорта и сделает наши товары неконкурентоспособными, а промышленность – экономически нерентабельной. Поэтому государство должно уже сейчас помочь бизнесу переформатировать производство и модернизировать предприятия", – сказала политик.