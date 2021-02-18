В 'Голосе' объяснили суть закона о работе военных капелланов

Законопроект о Службе военного капелланства, инициированный депутатом "Голоса" Романом Костенко, внедрит квоты конфессионального представительства в Вооруженных силах Украины (ВСУ), Нацгвардии, Государственной пограничной службе (ГПСУ) в соответствии с потребностями личного состава.

Как отметили в пресс-службе политсилы, законопроект 4626 имеет целью узаконить работу военных капелланов и предоставить социальные гарантии людям, которые, рискуя жизнью, духовно и морально поддерживают наших бойцов на фронте.

Он направлен в том числе и на то, чтобы улучшить возможности военнослужащих реализовать свое право на свободу совести, мировоззрения и вероисповедания с учетом поликонфессионности Украины, отметили в "Голосе".

Как подчеркнул Костенко, важно, чтобы в войсках было межконфессиональное согласие и взаимопонимание.

"Поэтому мы предлагаем такую модель Службы военного капелланства, которая сможет удовлетворить представителей всех конфессий. На 80% должностей военных капелланов будут назначать с учетом религиозной принадлежности личного состава, которую будут определять сами военные, например, путем опроса. Для 20% штатных должностей, которые останутся, распределение квот будет осуществляться по предложению начальника Службы военного капелланства", – отметил он.

Нардеп также добавил, что так можно будет максимально эффективно организовать мероприятия удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих.