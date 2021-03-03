В 'Голосе' настаивают на настоящий реформе судов: Железняк раскритиковал принятый законопроект

В партии "Голос" заявили, что принятый законопроект 3711-д не запускает настоящую реформу судебной системы и не нравится ни судьям, ни отечественным экспертам, ни международному сообществу, в частности послам G7.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, Украине необходима настоящая реформа, а принятым законопроектом власть противоречит сама себе: президент говорит о необходимости перезагрузить коррупционный центр нынешней судебной системы – Высший совет правосудия, а его команда в парламенте принимает документ, усиливая влияние этой же ВСП, передает пресс-служба партии.

Как сказано в сообщении, в "Голосе" настаивают на решении этой проблемы в интересах граждан Украины, а не представителей старой коррупционной системы.

"Прежде всего проблема касается механизма отбора кандидатов, предложенная в законопроекте. Мы знаем, как должно быть. Конкурсная комиссия из трех представителей Совета судей и трех международных экспертов должна отобрать 16 профессиональных и чистых кандидатов в новый состав Высшей квалификационной комиссии судей. И это то, что от нас требует в том числе и МВФ. И именно такое предложение "Голос" внес в 2019 году и на нем настаивает", – сказал он.

Нардеп сообщил, что в принятом законопроекте предлагается, чтобы эта комиссия выбрала не 16 кандидатов, а вдвое больше – 32. А потом отбор новых членов ВККС из этих 32 будет совершать не комиссия по судей и международников, а реформированный Высший совет правосудия, к которому, как отметил политик, есть множество вопросов, вокруг которого множество коррупционных скандалов и который лично критикует Владимир Зеленский.

"То есть власть якобы признает, что ВСП потерял доверие и его надо перезагрузить, с чем я полностью согласен. В то же время "Слуга народа" подает законопроект, который этот ВРП наделяет полномочиями избирать людей якобы по профессиональным качествам", – отметил Железняк.

Он напомнил, что "Голос" еще 14 месяцев назад предупреждал, что в такой редакции закон не заработает, и это будет не реформа, а имитация реформы, которая может немного нравиться только коррупционерам.

"Поэтому "Голос" настаивает на своих конструктивных предложениях, которые позволят действительно перезагрузить органы судейского самоуправления и уменьшить коррупционные риски. Мы убеждены, что мы можем по-настоящему изменить судебную систему, а не латать в ней дыры", – подытожил парламентарий.