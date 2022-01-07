В ГБР выступили с новым заявлением по делу Порошенко: утверждают, что не блокировали активы '5 канала' и 'Прямого'

В Государственном бюро расследований (ГБР) назвали неправдивой информацию об аресте активов "5 канала" и "Прямого" по делу пятого президента Украины Петра Порошенко. Отмечается, что арест на на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Там подчеркнули, что деятельность данных средств массовой информации, которыми владеет медиахолдинг "Свободные Медиа", никоим образом не ограничивали.

"Арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующим государственным реестрам является пятый президент Украины, полномочия которого прекращены", – сказано в сообщении.

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Такую информацию в ГБР обнародовали, чтобы "избежать манипуляций и дальнейших информационных спекуляций" относительно этого уголовного производства.

Напомним: 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество и активы пятого президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее решение принято в рамках дела по госизмене, по которому политик проходит как подозреваемый. Его адвокат назвал вердикт "абсолютным беззаконием и политическим преследованием".

Расследованием этого дела насчет закупки угля с территорий "ДНР/ЛНР" занимается Государственное бюро расследований.

Решение суда об аресте имущества Порошенко в ГБР назвали обоснованным. Отмечается, что оно касается объектов недвижимости экс-президента, корпоративных прав и прочего.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Офисе генпрокурора якобы подписали ходатайство об аресте Порошенко, сообщили СМИ. Оно также предусматривает залог в 1 миллиард гривен.