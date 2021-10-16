В газовой войне с РФ Украина потеряла поддержку США, – Коболев

Украина в газовой войне с Кремлем потеряла поддержку главного партнера – Соединенных Штатов Америки, которую она имела после 2014 года. Страна оказалась лицом к лицу с энергетической угрозой.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Он отметил, что диалог с Белым домом позволял в критические периоды выдерживать газовый шантаж Москвы и получать импорт топлива из Европы.

"Я не говорю, что мы не пройдем эту зиму. Я говорю, что мы сейчас зашли в серьезную зону риска и мы не имеем поддержки одного из крупнейших партнеров, то есть Белого дома или США, которая была в 2014, 2015, 2016, 2017 годах " – говорит Коболев.

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Коболев также отметил, что отмена санкций против "Северного потока-2" дала Кремлю большие козыри против Украины.

"Мир находится в глобальной энергетической кризисе. И мы на это не можем повлиять. На что мы можем повлиять – это на ситуацию с" Северным потоком-2 ". К сожалению, был потерян такой важный инструмент как санкции против самого оператора и санкции против руководителя этого оператора, что дало сейчас возможность этом проекту двигаться вперед", – объяснил Коболев.

По мнению политика, сейчас "Северный поток-2" Россия использует как средство шантажа и достижения своих целей.

"Движение вперед этого проекта и завершение его строительства, по моему глубокому убеждению, является одним из главных факторов, почему Россия себя ведет сейчас так, как она себя ведет. Путин банально почувствовал вкус или запах крови. Он понимает, что он может сейчас победить. Для этой победы Россия проводит такую спецоперацию на европейском рынке газа. Она называется "мы сушим европейский рынок". То есть они уменьшают возможности европейского рынка получать любой газ и перепродавать его нам", – объяснил Коболев.

Он предостерег Украину от возможных проблем с закупкой газа зимой.

"Это очень важное отличие от 2014, 2015, 2016 годов. Потому что может случиться так, что когда зимой мы захотим покупать газ в Европе, его там банально не будет. Или нам его не продадут. И это будет проблема, мы попадаем в зону риска", – подчеркнул экс-руководитель "Нафтогаза".

Одной из ключевых причин новых рисков является, по мнению Коболева, потеря нашим государством поддержки США, которую Украина имела с 2014 года.

"Что открыло нам газ в Словакии? Что помогло расширить возможности импорта из Европы? Американская поддержка. Не имея ее сейчас, мы можем остаться один на один с европейским инфантилизмом. С нежеланием считаться с интересами Украины. И тогда действительно дневной баланс газа, а потребление может достигать и 200 млн кубометров в день, когда очень холодно, может стать угрозой", – отмечает Коболев.

Он также подчеркнул, что власть сделала большую ошибку, когда весной не покупала газ по более низким ценам, чем сейчас.

"Была совершена большая ошибка. Эта ошибка была сделана в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас. Когда у "Нафтогаза" на счету было 2 миллиарда долларов США, которые можно было вложить в природный газ. Выкупить 6 или более миллиардов кубометров в подземке, и его потом перепродавать, что позволило бы стабилизировать цену", – считает Коболев.

Он призвал власти немедленно договариваться с газотрейдерами и остановить экспорт газа в Европу из Украины, который продолжается и сейчас.

"Надо возвращаться за стол переговоров с американцами, с Белым домом. Договариваться об их поддержке в Восточной и Центральной Европе. Договориться о том, что если кризисная ситуация, если Россия сыграет жестко, мы получим импорт газа. И тогда зона риска становится намного меньше, а шанс пройти этот осенне-зимний период намного выше", – резюмировал экс-руководитель "Нафтогаза".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища, а "Газпром" объявил о наполнении "Северного потока-2".